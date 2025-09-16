الثلاثاء   
    عربي وإقليمي

    صاروخ من اليمن يستهدف الأراضي المحتلة وصفارات الإنذار تدوي في معظم مناطق كيان الاحتلال

      أفادت وسائل إعلام تابعة للكيان الإسرائيلي، الثلاثاء، بإطلاق صفارات الإنذار في معظم مغتصباته في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد رصد صاروخ أُطلق من اليمن، يحمل رؤوسًا حربية متعددة.

      وذكرت تلك الوسائل أنّ صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة، منها يافا المحتلة (المعروفة لدى الاحتلال باسم “تل أبيب”)، وغربي القدس المحتلة، إضافة إلى مناطق الوسط، مشيرة إلى أنّ الصاروخ أدى إلى توقف الرحلات الجوية في مطار اللد، المعروف لدى الاحتلال باسم “بن غوريون”.

      وأكدت وسائل اعلام العدو أنّ طائرة الرئاسة الإسرائيلية “جناح صهيون” اضطرت إلى الهبوط اضطراريًا أثناء تدريب بعد إطلاق الصاروخ اليمني.

      وأوضحت وسائل إعلام الاحتلال أنّ الصاروخ اليمني أُطلق في وقت مباراة رياضية كبرى في تل أبيب، ما استدعى إخلاء الملعب بشكل عاجل.

      ويأتي هذا الاستهداف، الذي لم تُعلنه رسميًا القوات المسلحة اليمنية، بعد ساعات من عدوان صهيوني استهدف محافظة الحديدة في اليمن، حيث فشلت بعض التشكيلات القتالية في إكمال مهمتها وعادت من الأجواء اليمنية.

      المصدر: موقع المنار

      صنعاء تشيّع 32 صحفيًا من شهداء الكلمة ارتقوا في قصف صهيوني

      صنعاء تشيّع شهداء العدوان الصهيوني بموكب جنائزي رسمي وشعبي مهيب

      عدوان للكيان الإسرائيلي يستهدف ميناء الحديدة والدفاعات الجوية اليمنية تتصدى

