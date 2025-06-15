الأحد   
   15 06 2025   
   19 ذو الحجة 1446   
   بيروت 15:00
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الخارجية اللبنانية تتابع أوضاع العالقين في الخارج

      أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية متابعتها لموضوع العالقين اللبنانيين في الخارج، عطفاً على التطورات الأمنية الأخيرة التي أدّت إلى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار بيروت الدولي، ما تسبّب بتأخير عودة العديد من المواطنين، نتيجة إلغاء عدد كبير من الرحلات المتجهة إلى لبنان.

      وقالت الوزارة إنها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودة المواطنين بالوسائل الممكنة، ووفق معايير السلامة التي تُترك تقديراتها لتلك الجهات المختصة.

      وأوضحت أنها تتابع المعطيات ذات الصلة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، للوقوف على أوضاع الرعايا المعنيين حيثما تدعو الحاجة.

      وكانت الوزارة قد أدانت، أمس، الاعتداء الإسرائيلي على إيران، معتبرة أنه يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام