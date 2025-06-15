لبنان

الخارجية اللبنانية تتابع أوضاع العالقين في الخارج

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية متابعتها لموضوع العالقين اللبنانيين في الخارج، عطفاً على التطورات الأمنية الأخيرة التي أدّت إلى عرقلة حركة الطيران من وإلى مطار بيروت الدولي، ما تسبّب بتأخير عودة العديد من المواطنين، نتيجة إلغاء عدد كبير من الرحلات المتجهة إلى لبنان.

وقالت الوزارة إنها تقوم بالاتصالات اللازمة مع الجهات المختصة لتسريع عودة المواطنين بالوسائل الممكنة، ووفق معايير السلامة التي تُترك تقديراتها لتلك الجهات المختصة.

وأوضحت أنها تتابع المعطيات ذات الصلة عبر بعثاتها الدبلوماسية في الخارج، للوقوف على أوضاع الرعايا المعنيين حيثما تدعو الحاجة.

وكانت الوزارة قد أدانت، أمس، الاعتداء الإسرائيلي على إيران، معتبرة أنه يشكل خرقاً فاضحاً للسيادة الوطنية وللقانون الدولي، ومخالفاً لميثاق الأمم المتحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام