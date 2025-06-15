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بالفيديو | مشاهد جوية توثّق دمارًا هائلًا في “بات يام” جنوب تل أبيب إثر ضربات صاروخية إيرانية

وثّقت مشاهد جوية بثّتها وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، حجم الدمار الكبير الذي طال حيًّا كاملًا في مدينة “بات يام” جنوب تل أبيب، إثر ضربات صاروخية إيرانية استهدفت مواقع تابعة للكيان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك ردًّا على العدوان الإسرائيلي المتواصل على إيران منذ فجر الجمعة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بارتفاع عدد القتلى في “بات يام” إلى 6 أشخاص، جرّاء سقوط الصواريخ الإيرانية، في حين لا يزال العشرات في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

وأشارت التقارير إلى تضرر معهد “وايزمن” للأبحاث والعلوم في مدينة رحوفوت بشكل مباشر، بينما أكّدت مصادر عبرية أن ستة مواقع في “تل أبيب” ومحيطها تعرّضت لقصف إيراني مكثّف.

وبحسب القناة 12 العبرية، ارتفع عدد الجرحى إلى 195 شخصًا، بينهم 5 في حالة حرجة، فيما لا يزال 35 شخصًا في عداد المفقودين في “بات يام” بعد سقوط صاروخ على أحد المباني السكنية.

وأضافت القناة أن نحو 50 صاروخًا أُطلق خلال الموجة الأخيرة من القصف، ما أسفر عن أضرار واسعة في مناطق متعددة، شملت عشرات المنازل والمباني المدنية.

من جهتها، ذكرت القناة 14 العبرية أن القصف الإيراني تركز على مدينتي “بات يام” و”رحوفوت”، بينما أفادت صحيفة “معاريف” بإصابة 6 مواقع في “تل أبيب” ومحيطها بشكل مباشر.

المصدر: مواقع