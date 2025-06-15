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استشهاد 7 من القادة البارزين في القوة الجوفضائية للحرس الثوري برفقة الشهيد العميد حاجي زادة

أعلنت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، عن استشهاد سبعة من القادة البارزين في القوة الجوفضائية، أثناء مرافقتهم لقائد القوة الشهيد العميد أمير علي حاجي زادة/ صباح الجمعة 13 حزيران/يونيو.

وفي بيان رسمي، قدّمت العلاقات العامة في الحرس الثوري التعازي والتهاني باستشهاد هذه الكوكبة من القادة الذين وصفهم البيان بأنهم من كبار جنرالات الثورة، مشيرة إلى أن القادة الشهداء هم: محمود باقري، داود شيخيان، محمد باقر طاهر بور، منصور صفر بور، مسعود طيب، خسرو حسني، وجواد جرسرا.

وأكد البيان أن هذا الاستشهاد الظالم والمشرّف لهؤلاء القادة، رغم أنه ترك جرحًا عميقًا في قلوب الشعب الإيراني والقوات المسلحة، إلا أن دماءهم الطاهرة لم تُزكِّ شجرة الثورة الإسلامية الراسخة فحسب، بل زادت من عزيمة الشعب الإيراني وأبنائه الثوريين على مواصلة المواجهة ضد الصهيونية العالمية وداعميها من المجرمين والحاقدين.

كما شدد البيان على أن “الكيان الصهيوني المحتل الوحشي محكوم عليه بالزوال والهلاك”، مؤكدًا أن رفع راية الجهاد والشهادة، والسير على طريق الشهداء المقدّس، سيؤدي بعون الله إلى تحقيق وعده تعالى: ﴿إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا * وَنَرَاهُ قَرِيبًا﴾.

المصدر: وكالة مهر