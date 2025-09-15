المر: على الحكومة تحمّل مسؤولياتها لتفادي عودة أزمة النفايات إلى الشوارع

أكدت رئيسة اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط، ميرنا المر، أن “البلديات دقّت ناقوس الخطر مع اقتراب توقف مطمر الجديدة عن استقبال النفايات”، وحذّرت من “عودة الأزمة إلى الشوارع، بما يشكّل خطرًا كبيرًا على الصحة والسلامة العامة”.

ودعت المر “الحكومة إلى إيجاد حلول وطنية مستدامة، بعيدًا عن الترقيع والمعالجات المؤقتة”، وشددت على أن “الاتحاد سيواصل جهوده بالتعاون مع الجهات المعنية لتفادي وقوع الكارثة”.

وكان مجلس اتحاد بلديات المتن الشمالي الساحلي والأوسط قد عقد اجتماعًا في وقت سابق من يوم الإثنين، للبحث في “مسألة مطمر النفايات في منطقة الجديدة، والأزمة التي أصبحت على الأبواب بعد وصول المطمر الحالي إلى أقصى قدرته الاستيعابية، وقرار الشركة المشغّلة بوقف استقبال النفايات اعتبارًا من 1/10/2025، والحلول الواجب اتخاذها لتفادي عودة هذه النفايات إلى الشوارع”.

وأكد الاتحاد أن “أزمة النفايات هي أزمة وطنية، يجب على الحكومة العمل على إيجاد حلول مستدامة لها، إن كان على الصعيد المركزي أو على الصعيد اللامركزي، بدلاً من الحلول المؤقتة التي جرت العادة على اعتمادها”، وتابع: “يجب العمل على تسريع عملية البدء بإنجاز الخلية الثامنة ضمن المطمر الحالي، وتقديم الموافقات المطلوبة من قبل بلدية الجديدة – البوشرية – السد، مع تأكيد الاتحاد على دعمه المطلق لمطالب البلدية المحقة”.

وأشار الاتحاد إلى أن “استقبال أية نفايات من المناطق خارج نطاق قضاء المتن يجب أن يتوقف، كائنةً ما كانت”، ولفت إلى أن “إجراء عملية مبادلة بين مطمر الجديدة ومطمر الكوستا برافا لتعويض ما تم نقله من نفايات إلى مطمر الجديدة، يُعتبر مرحلة انتقالية بانتظار الانتهاء من تجهيز وتحضير الخلية الثامنة في المطمر”.

وشدّد الاتحاد على “استمرار العمل لتفادي حصول هذه الأزمة، ومنع عودة النفايات إلى الشوارع، لما يشكّله هذا الأمر من ضرر على الصحة والسلامة العامة”، داعيًا إلى “تكثيف الاجتماعات مع المعنيين بغية إيجاد الحلول الفورية لهذه الأزمة”.

وأمل الاتحاد من “المعنيين تقدير دقة الظروف التي تمرّ بها البلديات واتحاد البلديات، واتخاذ الإجراءات الفورية المناسبة لتفادي هذه الكارثة، خصوصًا أننا على أبواب فصل الشتاء وموسم الأمطار، مع التأكيد على حرص ورغبة الاتحاد في القيام بكل ما أمكن للمساعدة على تجاوز هذه الأزمة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام