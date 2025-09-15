الاعتداءات الصهيونية على لبنان تتواصل…

يواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على القرى والبلدات الآمنة في لبنان، ما يشكّل انتهاكًا لإعلان وقف إطلاق النار، والقرار الدولي رقم 1701.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة المنار مساء الاثنين أن “الطائرات الصهيونية أغارت على مبنى سكني في حيّ كسّار زعتر في مدينة النبطية جنوب لبنان، ما أسفر عن وقوع إصابات”.

وسبق ان أفاد مراسل قناة المنار في وقت سابق الاثنين بأن “مسيّرة صهيونية معادية استهدفت سيارة من نوع رابيد في بلدة ياطر جنوبي لبنان”.

بدورها، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن “غارة المسيرة الصهيونية على السيارة في ياطر أدّت إلى إصابة شخص بجروح”.

وكانت قوات العدو الإسرائيلي قد فجّرت منزلًا في بلدة حولا الجنوبية، بعد التسلّل فجر الإثنين إلى داخل البلدة بعمق تسعمئة متر.

المصدر: موقع المنار