رئيس الإتحاد العمالي شكر وزير العمل على سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية

شكر رئيس الإتحاد العمالي العام في لبنان بشارة الأسمر، في بيان، وزير العمل محمد حيدر على “سعيه الدائم لحماية اليد العاملة اللبنانية عبر القرارات والإجراءات المتخذة التي تشجع على استخدام اليد العاملة اللبنانية وتدعم حضورها، وآخرها قرار تعديل قيمة شهادة الإيداع للأجراء الأجانب الصادرة عن مصرف الإسكان والمذكورة ضمن المستندات الواجب تقديمها ، مع طلبات الموافقة المسبقة وتراخيص العمال الأجانب بحيث تصبح قيمتها ضعفي الحد الأدنى الرسمي للأجور”.

وأشار الى أن “هذا القرار يصب في خانة وزارة العمل والخزينة اللبنانية ويفسح في المجال، بطريقة أو بأخرى ، لتشجيع استخدام اليد العاملة اللبنانية”، لافتا الى ان “التعاون القائم بين وزير العمل والاتحاد العمالي العام حول المشاكل والمعاناة العمالية سوف تفضي بالقريب العاجل، الى علاجات ملموسة لبعض نواحي عمل اللبنانيين بقطاعات مختلفة”.

المصدر: موقع المنار