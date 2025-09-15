بزشكيان يدعو الدول الإسلامية إلى قطع العلاقات مع كيان العدو

حثّ الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان الدول الإسلامية على قطع علاقاتها مع العدو الاسرائيلي، وذلك قبل انعقاد قمة طارئة في قطر للبحث في الرد على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الأسبوع الماضي مسؤولين من حركة “حماس” في الدوحة.

وقال بزشكيان، قبل مغادرته إلى الدوحة اليوم، إنه “بإمكان الدول الإسلامية أن تقطع علاقاتها مع هذا الكيان الزائف وتحافظ على وحدتها وتماسكها قدر الإمكان”، معرباً عن أمله في أن “تتوصّل القمة إلى نتيجة” بشأن إجراءات ضد كيان الاحتلال.

وأضاف أن “”إسرائيل”، خلافاً لكل القوانين الدولية، شنّت هجوماً على دولة مستقلة، وقد اعتدت على معظم الدول الإسلامية”، متهماً “الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بأنهم يقدّمون الدعم لـ “إسرائيل” في فعل ما تشاء”.

وسيلتقي الرئيس الايراني خلال زيارته التي تستمر يوماً واحداً إلى الدوحة، بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة بالإضافة إلى إلقاء كلمة في قمة منظمة التعاون الإسلامي والإعلان عن مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الأعمال الإجرامية والعدوانية للکیان الصهيوني .

وكان رئيس الجمهورية الإيرانية ووزير خارجيتها قد أدان في وقت سابق هذا العدوان على الدوحة، وأكدا على ضرورة مواجهة مغامرات هذا الکیان.

