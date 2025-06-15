فلسطين المحتلة

معارك مستمرة في غزة وجيش الاحتلال يقرّ بمقتل أحد جنوده جنوبي القطاع



أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي من قواته خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال مقتل الرقيب أول (احتياط) نوعام شيمش (21 عاماً) من القدس، وهو قائد فصيلة في كتيبة شمشون (92)، خلال معارك في غزة.

واعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم أمس، أن جندياً قتل وأصيب آخر بجروح حرجة جداً في حدث أمني بغزة.

وفي سياق متصل، أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة «حماس»، عن تنفيذ كمين مركّب استهدف قوات وآليات الاحتلال في منطقة الزنة شرق خان يونس.

وأوضحت الكتائب في بلاغ عسكري لها، أن مقاتليها تمكّنوا من استهداف ناقلتي جند إسرائيليتين «من النقطة صفر»، باستخدام عبوتين ناسفتين من نوع «شواظ» وعبوة أخرى تُعرف بـ«عبوة العمل الفدائي».

وأضافت «القسام» أن مقاتليها تقدموا بعد التفجير نحو إحدى الآليات وأجهزوا على جندي إسرائيلي من مسافة قريبة.

وأشارت إلى أنه لدى وصول قوة إنقاذ إسرائيلية للموقع، تم تفجير حقل ألغام معد مسبقاً، ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف القوة، بين قتلى وجرحى، وتبع هذا الحدث هبوط طائرات مروحية إسرائيلية في المنطقة لإخلاء المصابين.

المصدر: مواقع