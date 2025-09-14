النائب ينال صلح: لن نسمح بأن يكون وطننا منصة للمشاريع المشبوهة



رأى النائب ينال صلح أن “لبنان لا يُصان إلا بسلاح مقاومته، ولا يُحفظ إلا بوحدته الداخلية، وكل محاولات التدخل الأجنبي، وكل الإملاءات القادمة من هنا وهناك، لن تغيّر من حقيقتنا الراسخة: هذا الوطن لا يُحمى إلا بأبنائه، وأبناؤه هم أبناء المقاومة وأبناء الجيش، ومن يظن أو يسعى الى فتنة بينهما هو واهم. وهذا الوطن لا يزدهر إلا بإرادته الحرة، وليس بشروط المستعمرين ولا بأوهام المتخاذلين”.

وأشار صلح خلال حفل تأبيني في بعلبك، إلى أنه “تتزامن هذه الأيام مع الذكرى السنوية الأولى لتفجير البيجر، ذلك العمل الإجرامي الذي أراد العدو من خلاله أن يوجّه رسالة كسرٍ وإرهاب، لكنه اصطدم بإرادةٍ صلبةٍ لا تعرف الانكسار، فدماء الشهداء الذين ارتقوا في ذلك اليوم المبارك تحوّلت إلى وقودٍ يُضيء درب المقاومة، وإلى زادٍ يمدّ مجاهدينا بالعزم والإرادة”.

وأضاف: “لقد تعلّمنا من مدرستنا أن الكرامة لا تُشترى، وأن الحرية لا تُمنح، بل تُنتزع بدماء القادة الشهداء والمجاهدين الأطهار، الذين صنعوا للبنان عزّته وكرامته. من عماد مغنية إلى الشهيد الأقدس السيد حسن نصرالله، وصولًا إلى كل شهيدٍ ارتقى على هذه الأرض المباركة، نحن مدينون لهم بالوفاء، وعهدنا أن تبقى رايتهم مرفوعة ما دام فينا نفسٌ يتردّد”.

وختم صلح: “نحن متمسكون بخيار المقاومة، وبسلاحنا الذي حمى لبنان من الاحتلال والإرهاب، ولن نسمح أن يكون وطننا ساحةً للهيمنة الأجنبية، ولا منصةً للمشاريع المشبوهة. نقولها باسم أهلنا وشهدائنا وجرحانا: لن نُسلّم سلاحنا إلا لشعبنا وأرضنا، ولن نتنازل عن قرارنا الحر، وسنبقى خط الدفاع الأول عن لبنان، وعن فلسطين، وعن قضايا أمتنا العادلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام