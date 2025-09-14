النائب علي حسن خليل: قرارنا واضح لن نسمح ولا نرضى بأي صراع داخلي

أكد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل خلال لقاء سياسي مع كادرات وكوادر حركة أمل من أبناء قضاءي حاصبيا ومرجعيون أن ما تم التوافق عليه في جلسة الحكومة في 7 أيلول إعاد فتح الباب على مدى سياسي مريح على مستوى الداخل اللبناني بما يتسنى لنا كلبنانيين التلاقي مع بعضنا البعض لمواجهة التحدي الأساسي المتمثل بالعدو الإسرائيلي وبالتالي قطع الطريق أمام من كان يحاول نقل المعركة من مواجهة إسرائيل وعدوانيتها وأطماعها إلى مواجهة داخلية.

وأضاف خليل: “قرارنا واضح لن نسمح ولا نرضى بأي صراع داخلي نحن نريد من كل اللبنانيين أن يتوحدوا وأن نواجه سوياً مخططات إسرائيل وعدوانيتها وإحتلالها لأرضنا وفرض منطق قوتها على الجنوب وعلى لبنان”.

وتابع: “نحن حريصون على توسعة مروحة التواصل السياسي مع كافة القوى بقدر عال من المسؤولية من أجل الوصول إلى قواسم مشتركة تعزز موقفنا الوطني في المرحلة الراهنة وفي المرحلة المقبلة”.

وفي الشأن المتصل بالانتخابات النيابية أكد خليل أن حركة أمل والثنائي الوطني لن يفوّتوا هذا الاستحقاق وهما متمسكان بخوضه وقال: “من كان يراهن ويحاول ويظن انه قادر على إحداث انقلاب وكسر منجزات تحققت على مدى 30 سنة و40 سنة من التضحيات هذا البعض سوف يتفاجأ بوفاء الناس وإيمانهم الراسخ بتاريخهم النضالي وأن الضغط السياسي والعسكري والأمني والقتل والاحتلال لن يغير من قناعات أهلنا ووفائهم”.

