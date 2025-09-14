سوريا | توغل إسرائيلي واسع في حوض اليرموك بريف درعا وانتشار عسكري في بلدة صيصون وسط دهم وتفتيش

شهدت منطقة حوض اليرموك المحاذية للحدود مع الجولان السوري المحتل، بعد منتصف ليل السبت – الأحد، توغلاً إسرائيلياً جديداً تمثل بدخول عشرات الآليات العسكرية إلى المنطقة، وسط حالة من التوتر والقلق بين الأهالي.

وبحسب مصادر محلية سورية، فإن 18 آلية عسكرية إسرائيلية توزعت على محورين، حيث تمركزت 12 آلية في وسط بلدة صيصون غربي درعا، فيما اتجهت 6 آليات أخرى نحو سرية جملة على أطراف الوادي.

وشرعت القوات الإسرائيلية عقب الانتشار بتنفيذ عمليات تفتيش داخل بلدة صيصون، حيث داهمت عدداً من المنازل بذريعة البحث عن أسلحة، من دون تسجيل أي حالة اعتقال.

ويأتي هذا التوغل بعد يوم واحد على دخول دورية إسرائيلية إلى قرية المشيرفة بريف القنيطرة، حيث تمركزت ثلاث آليات عسكرية على أحد الطرق الرئيسية، وأقامت حاجزاً مؤقتاً لتفتيش المارة والسيارات، ترافقها سيارة جيب مزودة برشاش ثقيل.

المصدر: وكالات