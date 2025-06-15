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اليمن | القوات المسلحة تستهدف أهدافًا إسرائيلية حساسة في منطقة “يافا” المحتلة

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافًا حساسةً “للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ “يافا” المحتلة”.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، صباح اليوم الأحد، إنّ “القوة الصاروخية نفذت عملية عسكرية استهدفتْ أهدافاً حساسةً للعدوِّ الإسرائيليِّ في منطقةِ يافا المحتلةِ بعددٍ من الصواريخِ الباليستيةِ فرطِ صوتيةِ نوع “فلسطين2″ وذلك في أوقاتٍ متفاوتةٍ خلالَ ال24 ساعةً الماضية”.

وأكد أن “العملية حقَّقَتِ أهدافَها بنجاحٍ”، مشيرا إلى أن “هذه العملية تناسقتْ مع العملياتِ التي ينفذُها الجيش الإيرانيّ والحرسُ الثوريُّ ضدَّ العدوِّ الإسرائيليِّ المجرم”.

وحيّت القوّات المسلَّحة اليمنيَّة “الجمهوريَّةَ الإسلاميَّةَ في إيرانَ شعبًا وجيشًا وقيادةً، وهي تواجهُ ببسالةٍ وبإرادةٍ وبعزمٍ وإيمانٍ العدوانَ الصهيونيَّ الغاشمَ، وتُسدِّدُ بالتوكُّلِ على اللهِ الضرباتِ تِلوَ الضرباتِ على منشآتِهِ ومقرَّاتِهِ وقواعدِهِ”.

وأفاد البيان، بأنَّ “القوّاتِ المسلَّحةَ اليمنيَّةَ وهي تُتابعُ بفخرٍ هذه التطوُّراتِ، تُؤكِّدُ أنَّها على العهدِ والوعدِ مع أبناءِ غزَّةَ ومجاهديها الأحرارِ الأوفياءِ، حتَّى وقفِ العدوانِ عليهم ورفعِ الحصارِ عنهم”.

المصدر: وكالات