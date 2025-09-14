الأحد   
   بيروت 12:11
    لبنان

    المفتي قبلان: نحن امام حكومة تضييع وقت

      اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أن “الاعتماد على الحكومة تضييع للبلد، والواجب الاعتراض عليها ومحاسبتها واستنهاض القوى النقابية والوطنية للوقوف بوجهها”.
      وقال في بيان: “رغم الشعارات الصاخبة التي أطلقتها الحكومة وفريقها عن العمل والوطني والإصلاح البنيوي ومشاريع ضخ الحياة بالمرافق الحساسة مثل الكهرباء والإتصالات والإقتصاد والأمن والإستثمار المنتج والإعمار تبدو الحكومة مجرد ظاهرة صوتية معدومة الفعل وشديدة الضياع، ورغم أن شعارها الوطني شدّد على الوطنية وإعادة الإعمار والإستنهاض الاقتصادي والمالي إلا أن شيئاً من هذا غير موجود لأسباب لها علاقة بفشلها وبجبنها وبالتزاماتها الخارجية التي تتعارض بشكل صارخ مع المصالح الوطنية، وأكثر ما تقوم به الحكومة السخط غير المبرر عمّن يسألها عن عدد الغارات الإسرائيلية وأزيز المسيرات والأسرى اللبنانيين واللجنة العسكرية الضامنة التي تتشارك إسرائيل غاراتها وقتلها وفظاعاتها اليومية”،
      واشار ان “البلد ينزف والدولة مشلولة والجريمة متنامية والفقر يبتلع اللبنانيين والفساد يطال صميم المرفق العام، والرشوة والخوة بقلب المرافق والأسلاك الرئيسية، كل ذلك بعيداً عن الأولويات الوطنية والمواطنية، فيما الموظف والمتقاعد يلفظ أنفاسه، والناس تدفع ما يجب على الدولة من جيبها الخاص رغم طاعون الفقر، وبين ستارلينك والنفط المهرب والعمل الزبائني لبعض الوزارات والنزعة الحزبية لبعض الإدارات وترك العملاء الغارقين بدماء اللبنانيين يكشف البلد عن “حكومة تضييع وقت” واستنسابية”.

