قطر: قمة طارئة في الدوحة لبحث إرهاب “اسرائيل”

أعلنت وزارة الخارجية القطرية اليوم السبت، أنّ الدوحة ستستضيف القمة العربية الإسلامية الطارئة يوم الإثنين المقبل.

وأفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، بأنّ قطر “ستستضيف يوم الإثنين المقبل القمة العربية الإسلامية الطارئة، والتي تُعقد في ضوء التطورات الأخيرة في المنطقة”.

وأشار الأنصاري، في تصريحٍ لوكالة الأنباء القطرية “قنا”، إلى أنّ القمة ستناقش مشروع بيان بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، والمقدم من الاجتماع التحضيري لوزراء خارجية الدول العربية والإسلامية الذي سينعقد يوم الأحد.

وأكد المتحدث أنّ “انعقاد القمة العربية الإسلامية في هذا التوقيت له عدّة معانٍ ودلالات، ويعكس التضامن العربي والإسلامي الواسع مع دولة قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية لعدد من قادة حركة حماس، ورفض هذه الدول القاطع لإرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل”.

ويعتزم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، التوجه إلى قطر للمشاركة في القمة الطارئة لقادة الدول الإسلامية، والتي تضم منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.

وكانت العدو الاسرائيلي قد شن عدواناً على العاصمة القطرية، يوم الثلاثاء، استهدف مقرات سكنية تابعة لحركة “حماس”، ما أدّى إلى استشهاد خمسة فلسطينيين وعنصر من الأمن الداخلي القطري.

ووسط حراسة أمنية مشدّدة شيّعت قطر يوم الخميس شهداء العدوان في مسجد بالدوحة، فيما أغلقت بعض طرق العاصمة، خصوصًا تلك المؤدية إلى محيط المسجد، مع انتشار كثيف لقوات الأمن الداخلي.

المصدر: مواقع إخبارية