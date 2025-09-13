الجيش يحبط محاولة سفينة “HAWK LLL” مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية

أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه، في بيان، أنه “بعد ورود معلومات إلى غرفة العمليات البحرية المشتركة التابعة للقوات البحرية في الجيش، وبناءً على إشارة القضاء المختص، باشرت دورية من القوات البحرية عملية مطاردة السفينة «HAWK LLL» أثناء محاولتها مغادرة المياه الإقليمية اللبنانية بطريقة غير قانونية”.

وأضاف البيان أنه “ونتيجة عدم امتثال طاقم السفينة لأوامر الدورية، أطلق عناصر الجيش طلقات تحذيرية في الهواء”.

وأشار إلى أن “وحدة من فوج مغاوير البحر نفذت عملية إنزال نوعية على السفينة، بالاشتراك مع القوات الجوية، حيث جرى توقيف 22 شخصاً كانوا على متنها، على مسافة تقارب 30 ميلاً بحرياً من الشاطئ اللبناني، قبل أن تتم إعادتها إلى مرفأ ضبية”.

وخلال العملية، أصيب ثلاثة عسكريين نتيجة محاولة ربان السفينة المناورة بها لمنع صعود عناصر الجيش على متنها. وقد بوشر التحقيق مع الموقوفين، فيما سيُتخذ الإجراء القانوني اللازم بحق السفينة بإشراف القضاء المختص.

المصدر: الوكالة الوطنية