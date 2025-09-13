روسيا | زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة سواحل كامتشاتكا بالشرق الاقصى للبلاد و تحذير من أمواج تسونامي

ضرب زلزال بقوة 7,4 درجة، قبالة سواحل كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي اليوم السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

وذكر المرصد الأميركي، أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39.5 كيلومترا.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حددت في وقت سابق قوة الزلزال ب7.5 درجة قبل أن تخفضها.

وأعلن مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن هناك احتمالا بتشكل أمواج “خطيرة” يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.

وأوضح المركز أن اليابان وهاواي وجزر أخرى في المحيط الهادئ قد تشهد أمواجا أقل من 30 سنتيمترا.

وفي شهر تموز/ يوليو، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، ما تسبب في تشكل موجات تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار عبر المحيط الهادئ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.

وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8,8 درجة هو الأكبر منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9,1 درجة قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

ودفع زلزال تموز/يوليو السلطات في اليابان إلى الطلب من نحو مليوني شخص التوجه إلى مناطق مرتفعة.

المصدر: وكالات