“وول ستريت جورنال” بشأن العدوان على قطر: المعلومات لم تصل واشنطن في الوقت المناسب

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية تفاصيل بشأن الهجوم الإسرائيلي على قطر، حيث حاول الاحتلال استهداف قيادات حركة حماس يوم الثلاثاء الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم إنّ “إسرائيل” أطلقت صواريخ بعيدة المدى وتجنبت أجواء الدول العربية في هجومها على قطر.

وأضافت أنّ “المقاتلات الإسرائيلية أطلقت الصواريخ للفضاء من البحر الأحمر”.

وأوضحت الصحيفة أنّ المقاتلات الإسرائيلية كانت: 8 طائرات من طراز F-15، و4 من طراز F-35، مشيرةً إلى أنّها حلقت نحو البحر الأحمر ومن هناك أطلقت صواريخ عبر الفضاء فوق السعودية.

واشنطن تبلّغت قبل دقائق من الهجوم

وزعمت أنّ “الإسرائيليين أبلغوا الجيش الأميركي قبل دقائق من الضربة ولم يقدّموا في البداية معلومات دقيقة عن الهدف”.

فيما، وفق الصحيفة فقد “التقطت أجهزة الاستشعار الأميركية الفضائية عملية الإطلاق ومسار الصواريخ”، وأكّدت أن الدوحة هي الوجهة.

وقالت الصحيفة إنّ “أي من هذه المعلومات لم تصل في الوقت المناسب بما يمكن إدارة الرئيس دونالد ترامب من منع الهجوم”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في وزارة الحرب الأميركية قوله إنّه “لم يكن هناك أي وسيلة لوقف العملية التي لا تصدق على الإطلاق”.

المصدر: مواقع اخبارية