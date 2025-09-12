برلين وباريس ولندن تدعو إلى “وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية” في مدينة غزة

دعت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، اليوم الجمعة، إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عزمه تكثيف ضرباته على كبرى مدن قطاع غزة.

وقال وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك: «ندعو بشكل عاجل إلى وقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، والتي تتسبب في نزوح جماعي للمدنيين، وسقوط ضحايا أبرياء، وتدمير بنى تحتية حيوية».

وأضاف البيان: «ندعو إلى تمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية من العمل بشكل آمن وعلى نطاق واسع في مختلف أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شماله».

ويأتي البيان بعد ثلاثة أيام من عدوان غير مسبوق شنه الاحتلال الإسرائيلي على قطر، استهدف قادة في حركة حماس، والتي قالت إن الهجوم يهدف إلى نسف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن نيته تكثيف عدوانه على مدينة غزة في القطاع المحاصر والمدمر، حيث يعيش السكان أوضاعاً إنسانية كارثية ويعانون من الجوع منذ ما يقرب من عامين من الحرب.

المصدر: أ.ف.ب.