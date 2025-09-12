رئيس الجمهورية الإيرانية: أي قوة لا تستطيع دفعنا إلى الاستسلام

قال رئيس الجمهورية الإيرانية، مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، إن أي قوة في العالم لا يمكنها الطمع بإيران أو دفعها إلى الاستسلام، إذا ما اتخذ الشعب القرار الموحد للعمل من أجل شموخ البلاد وعزتها، وتصرف بشكل صحيح.

وأكد الرئيس بزشكيان، في كلمة ألقاها خلال اجتماع مجلس التخطيط والتنمية بمحافظة أردبيل (شمال غرب)، أن الشعب الذي يتخذ قراراته بشكل جماعي ويخطط بحكمة من أجل رفع شأن البلاد، لا يمكن لأي جهة أن تجبره على الاستسلام.

وأشار إلى أن الخطوة الأولى هي المعرفة، مبيناً ضرورة معرفة قدرات الدولة وتحديد الاتجاه المستقبلي بدقة، موضحاً أن الاقتصاد يقدم الإجابات على هذه التساؤلات، بما يشمل ما يجب إنتاجه، وبأي جودة، وأي نسب وكميات مطلوبة.

وأضاف بزشكيان أن على البلاد تقدير مواردها بشكل صحيح، والاستفادة من الخبرات الدولية، وإنجاز الدراسات العلمية اللازمة لتحديد أفضل الأساليب الممكن اتباعها لتحقيق التنمية والازدهار.

المصدر: وكالة ارنا