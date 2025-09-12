سالم يكن: سنظل ملتزمين بالقيم الإنسانية والأخلاقية رغم توحش العدو واستهداف قطر

أكد الدكتور سالم يكن، في تصريح له، أن المقاومة ستظل ملتزمة بالقيم الأخلاقية والإنسانية رغم توحش العدو وبربريته، مشددًا على ضرورة التمسك بالشرائع الدولية والمبادئ الأخلاقية في مواجهة العدوان.

وأشار الدكتور يكن إلى أن الاعتداء السافر على دولة قطر العزيزة يأتي ضمن ثقافة سياسية لم يتخلَّ عنها الكيان منذ نشأته، وهي التنكر لكل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية التي تشكّل ناظم العلاقات بين الدول والشعوب.

وأضاف أن هذا الكيان يسعى لجر شعوب المنطقة إلى خيار التخلي عن القيم الأخلاقية والإنسانية، في حين أن الشعوب، وفق الدكتور يكن، تدافع عن حقوقها من خلال خيار المقاومة المشروعة وفق الشرائع الدولية.

وأكد الدكتور يكن أن استهداف دولة قطر، قيادةً وشعبًا، يعد استهدافًا لخيار السلام، إذ يرى الكيان أن انتشار السلام يعني نهاية وجوده المحتّمة. وختم تصريحه بتقديم أصدق التعازي لدولة قطر، أميرًا وحكومةً وشعبًا، بالشهداء القطريين والفلسطينيين الذين ارتقوا، متمنيًا الشفاء للجرحى والسلام والطمأنينة لدولة سعت دائمًا للخير.

المصدر: موقع المنار