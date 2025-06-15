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فلسطين | هجوم نوعي فجرا على “تل ابيب” ومحيطها .. قتلى ودمار كبير في 6 مواقع بينها مركز بحثي بارز

شنّت القوّات الايرانية، فجر اليوم الأحد، الموجة السابعة من الهجمات بالصواريخ النوعية والمسيرات على مواقع في قلب كيان الاحتلال الاسرائيلي، وضربت مبان في “تل أبيب” (يافا المحتلة)، ومناطق أخرى بينها مركز بحثي بارز ، بعد هجمات ليلية، طالت مناطق حيوية في حيفا ، شمال فلسطين المحتلة.

وأسفر القصف الإيراني الأخير عن سقوط 8 قتلى وأكثر من 120جريح إضافة لوقوع دمار كبير جراء سقوط وانفجار صواريخ إيرانية في منطقة “تل أبيب” وفق الإعلام الإسرائيلي. كما تضررت عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في مدينة “بات يام” جنوب “تل أبيب”.

وفي أحدث التطورات أفاد موقع واللا عن سقوط 3 قتلى و أكثر من 120 مصاب في القصف الصاروخي الإيراني على مدينة بات يام جنوب تل أبيب فجر اليوم الأحد. وأشارت الإذاعة الإسرائيلية بتضرر عشرات المنازل والمباني جراء انفجار صاروخ إيراني في المدينة “بات يام” وسط عمليات بحث عن أشخاص محاصرين في موقع سقوط الصاروخ.

وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز عن أضرار في مركز بحثي بارز في كيان الإسرائيلي، نتيجة وابل الصواريخ الإيرانية واندلاع حريق في مبنى للمختبرات، وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن أضرارا كبيرة وقعت في معهد وايزمن للأبحاث في مدينة رحوفوت جنوب تل أبيب جراء سقوط صاروخ إيراني.

ونقلت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية عن مسؤولين، بأن إيران استخدمت صواريخ عماد وقادر وخيبر في هجوم الجديد على حيفا وتل أبيب، وكشفت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) عن استخدام صاروخ فرط صوتي في الهجوم الأخير على حيفا.

وفي أحد الهجمات فجر اليوم الأحد أفاد الإسعاف الإسرائيلي عن مقتل امرأة وإصابة 20 شخصا ووقع دمار كبير جراء سقوط وانفجار صواريخ إيرانية في منطقة تل أبيب. قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن القصف الإيراني خلف دمارا واسعا في بعض مناطق وسط إسرائيل.

ونقلت صحيفة معاريف إصابة 6 مواقع في تل أبيب بشكل مباشر بصواريخ إيرانية وسط مخاوف من وجود محتجزين داخلها. وتحدثت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية عن إصابة مباشرة وقوية لأحد الأبراج العالية في إحدى مدن تل أبيب الكبرى.

كما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية وقوع 4 إصابات في رحوفوت و12 إصابة في “بات يام” جنوبي تل أبيب، في حين أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن إسرائيل تتعرض لهجوم مركب بصواريخ من إيران واليمن وطائرات مسيرة.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن سماع دوي انفجارات في مناطق مطار بن غوريون وشرق تل أبيب، وسمعت صفارات الإنذار في منطقة نتانيا وهرتسليا شمال تل أبيب الكبرى وذلك بالتزامن مع موجة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية.

كما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن صاروخا أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل بالتوازي مع الهجوم الإيراني. وأوضحت الإذاعة الاسرائيلية أن إطلاق الصواريخ من إيران واليمن تم تنسيقه مع وصول أسراب من المسيرات لمنطقة تل أبيب الكبرى.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية على أن إسرائيل تتعرض لهجوم واسع ومزدوج بالمسيرات والصواريخ، وأشارت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مواقع عدة شمال إسرائيل بسبب تسلل مسيرات، وطالبت جميع الإسرائيليين البقاء في مناطق آمنة.

وفي وقت سابق فجر اليوم الأحد، ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن مصابين بعضهم حالاتهم خطِرة جراء سقوط صاروخ على مدينة طمرة بالجليل الغربي. و أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 66، إثر قصف بصاروخ إيراني على تل أبيب وحيفا ، وسقط أربعة من القتلى و13 جريحا في حيفا، بينما قتلت اسرائيلية وأصيب 53 آخرون إثر تعرض أحد المواقع للقصف في تل أبيب.

كما أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية نشوب حريق في منشأة إستراتيجية قرب حيفا، وذكرت القناة 13 الإسرائيلية، أن إيران أطلقت أكثر من 40 صاروخا باليستيا في الموجة الأولى من الهجمات و50 صاروخا باليستيا في الموجة الثانية من الهجمات.

وسبق هذا إعلانُ التلفزيون الإيراني، أن القوات الجوية للحرس الثوري شنت هجوما مركّبا على إسرائيل بصواريخ باليستية ومسيرات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر قوله، إن الاستخبارات العسكرية رصدت استعدادات إيرانية لإطلاق مزيد من الصواريخ الليلة.

وشنت إيران هجوما جديدا في وقت متأخر من مساء السبت على كيان الاحتلال، وذلك بعد يوم من إطلاقها دفعات صاروخية استهدفت مناطق مختلفة وخلفت 3 قتلى وعشرات الجرحى ودمارا كبيرا شمل تل أبيب.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن منظومات الدفاع الجوي التابعة له، تعمل على اعتراض الصواريخ الإيرانية، وطلب من الإسرائيليين دخول المناطق المحمية حتى إشعار آخر.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت “إسرائيل”، وبدعم من الولايات المتحدة، عدوانا واسعا على إيران بعشرات المقاتلات، سمته “الأسد الصاعد”، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

و مساء اليوم نفسه، أطلقت إيران عملية سمتها “الوعد الصادق 3″، للرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغ عدد موجاتها حتى الآن سبعا، ما أدى بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، إلى مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 172، فضلا عن أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، أن عملياته الهجومية ستستمر بشكل أشد وأوسع “في حال استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني”. وأشار إلى استهداف منشآت إنتاج وقود المقاتلات ومراكز تزويد الطاقة في إسرائيل بمجموعة من الصواريخ.

و الهجوم الإسرائيلي الحالي على إيران يعد الأوسع من نوعه، ويمثل انتقالا واضحا من “حرب الظل” التي كانت تديرها تل أبيب ضد طهران بالتفجيرات والاغتيالات، إلى صراع عسكري مفتوح.

المصدر: وكالات