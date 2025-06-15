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ايران | وزارة النفط: كيان العدو استهدف مستودع نفط غرب طهران وخزان وقود جنوبها و الوضع تحت السيطرة

أعلنت وزارة النفط الايرانية، عن استهداف الكيان الصهيوني، لمستودع نفط غرب العاصمة طهران وخزان وقود في جنوب طهران، مؤكدة ً بالمقابل، أنّ الوضع تحت السيطرة.

و في البيان الصادر عنها فجر اليوم الأحد 15 يونيو/حزيران، اعنت وزارة النفط، أنّه استمرارًا للعدوان الأخير، استهدف الكيان الصهيوني مستودعً نفط شهران (غرب طهران) وخزان وقود في الجنوب.

وأوضحت الوزارة، أنّه وفور وقوع الحادث، وصلت قوات الاغاثة والإنقاذ إلى مكان الحادث، و انّه ووفقًا للتقارير الأولية، لم تكن كمية الوقود في هذين الخزانين كبيرة، والوضع تحت السيطرة تمامًا.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، أفادت أنّ هجوما إسرائيليا استهدف مقر وزارة الدفاع في طهران، وأضافت أنّ أضرارا طفيفة لحقت بأحد المباني الإدارية للمقر.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية، أطلقت منذ مساء أمس الجمعة، موجات متتالية من الصواريخ الباليستية، ردا على على عدوان واسع النطاق شنّته طائرات الاحتلال فجر الجمعة على منشآت عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقد أدّت الهجمات الايرانية الى احداث دمار واسع في ” تل ابيب” وضواحيها.

المصدر: وكالات