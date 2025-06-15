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ايران | “ستلقون الويلات” .. مقطع مصور ينشره موقع الإمام الخامنئي على “إكس” يهدد بضربات قاسية للعدو

نشر الحساب الرسمي لقائد الثورة الاسلامية في ايران الإمام السيد علي الخامنئي، على منصة “إكس” مقطعًا مصوّرًا بعنوان “ستلقون الويلات”.

وتعرض المشاهد المصوّرة، للاستعدادات العسكرية الايرانية، والردّ الصاروخي على العدوان الاسرائيلي، الذي أدّى اشتعال حرائق في “تل ابيب”، والحاق أضرار كبيرة فيها.

ويختتم المقطع المصور، بالتذكير بمقتطف من كلمة الإمام الخامنئي ردا العدوان التي اكّد فيها، أنّ القوات المسلحة الايرانية، “ستوجّه ضربات قاسية لهذا العدو الخبيث”، في اشارة الى الكيان الضهيوني.

وكانت الجمهورية الاسلامية الايرانية، أطلقت منذ مساء أمس الجمعة، موجات متتالية من الصواريخ الباليستية، ردا على على عدوان واسع النطاق شنّته طائرات الاحتلال فجر الجمعة على منشآت عسكرية ونووية في الجمهورية الإسلامية الايرانية، وقد أدّت الهجمات الايرانية الى احداث دمار واسع في ” تل ابيب” وضواحيها.

المصدر: وكالات