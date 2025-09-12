الريجي: تسلم المحاصيل شمالا في 24 أيلول وبقاعا في منتصف كانون الثاني 2026

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك “الريجي” في بيان لها، الجمعة، أنها تبدأ في 24 أيلول الحالي تسلُّم المحاصيل من المزارعين في الشمال.

وأوضح البيان أن “عملية التسلُّم ستجري في ثلاثة مراكز شراء في مؤسسة طرابلس، كما جرت العادة في السنوات المنصرمة”، وأفاد بأن “موعد تسلُّم المحاصيل في البقاع هو منتصف كانون الثاني 2026، على أن تُعلَن التفاصيل لاحقًا”.

وأشار البيان إلى أن “عملية الشراء في الجنوب كانت قد انطلقت الأربعاء الفائت في النبطية، وصدّيقين، وصريفا، وتولين، ورميش، على أن يُفتَح مستودع تبنين بعد أسبوعين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام