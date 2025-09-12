إيران | عراقجي: صفقة تبادل السجناء مع فرنسا تقترب من الاكتمال

صرّح وزير الخارجيّة الإيراني عباس عراقجي، بأنّ صفقة تبادل السجناء الفرنسيين في إيران مقابل امرأة إيرانية محتجزة في فرنسا قد اكتملت تقريبًا.

وتشمل عملية التبادل المقترحة “مهدية اسفندياري”، وهي امرأة إيرانية اعتقلت في فرنسا في شباط/فبراير بتهمة “الترويج للإرهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال عراقجي في مقابلة تلفزيونية، إنّنا “قمنا بالكثير من العمل، ويمكنني الآن أن أقول إننا وصلنا إلى النقطة التي يقترب فيها تبادل السجناء الفرنسيين في إيران من مراحله النهائية”، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وكانت قالت فرنسا إنها “ستقدم شكوى ضد طهران لدى محكمة العدل الدولية بشأن احتجاز المواطنين الفرنسيين، سيسيل كولر وجاك باريس”.

وأُلقي القبض على كولر، البالغ من العمر 40 عامًا، وباريس، في السبعينيات من عمره، في 7 أيار/مايو 2022، بتهمة التجسس لصالح “إسرائيل”.

المصدر: وكالات