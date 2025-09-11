الخميس   
   11 09 2025   
   18 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:58
    تقارير مصورة

    الاعتداءات تتكرر.. والدولة بلا موقف

     العدوان على لبنان متواصل والدولة لم تبادر الى ادنى خطوة رادعة.
    تقرير: علي رسلان

    المصدر: موقع المنار

