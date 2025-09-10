وزارة الاقتصاد: سنواصل العمل الرقابي من دون تهاون

أكدت وزارة الاقتصاد والتجارة في لبنان في بيان لها يوم الأربعاء “أنها ستواصل عملها الرقابي من دون تهاون، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضمان التزام كل المؤسسات التجارية بالقوانين، وحماية حقوق المستهلكين”. وأوضحت أنه “حتى تاريخه، قامت الوزارة بـ21,873 كشفًا منذ بداية السنة”.

ولفت البيان إلى أن “الوزارة، عبر مديرية حماية المستهلك ومصالحها الإقليمية، تنفّذ جولات رقابية مكثفة في مختلف المحافظات اللبنانية”، وأفاد بأن “المديرية تلقت 54 شكوى من المواطنين، عبر البريد الإلكتروني، والتطبيق الذكي، والخط الساخن للوزارة (1739)، خلال الفترة الممتدة من 1 إلى 5 أيلول 2025، وقد عولجت وفق الأصول”.

وأضاف البيان “تم خلال هذه الفترة تنفيذ 569 زيارة كشف، شملت المحال التجارية، محطات المحروقات، المولدات الكهربائية، مراكز تعبئة الغاز، المكتبات، المحال الغذائية، المطاعم، الملاحم، والمسامك”. وتابع “نتج عن هذه الجولات تنظيم 23 محضر ضبط بمخالفات متفرقة لقانون حماية المستهلك والقوانين المرعية”. وأشار إلى أنه “تمت إحالة محضر ضبط واحد أمام القضاء المختص، متعلق بمخالفة نسب الأرباح التجارية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام