بري استقبل نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، نائب رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الاسلامية الايرانية حميد رضا حاجي بابائي والوفد البرلماني المرافق، في حضور السفير الايراني لدى لبنان مجتبى أماني. وتم البحث في خلال اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية لا سيما بين برلماني البلدين، إضافة الى نتائج وتوصيات المؤتمر التاسيسي الاول للبرلمان الآسيوي الأفريقي الذي عقد على مدى يومين في بيروت.



وبعد اللقاء، تحدث بابائي، متقدما ب”أسمى آيات التهنئة والتبريك لمناسبة حلول ذكرى الولادة الميمونة والمباركة للنبي الأكرم وذكرى ولادة الامام الصادق،الى المسلمين والى كافة الأحرار في هذا العالم وبخاصة الى أبناء الشعب اللبناني العزيز والحضاري الكريم”.

وأضاف :”وفقنا خلال اليومين المنصرمين بالمجيء الى لبنان الشقيق والمشاركة في أعمال المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي الذي عقد أعماله في بيروت خلال يومين. هذا الاجتماع كان اجتماعا مهما وقيما للغاية واتخذ سلسلة من القرارات الصائبة والحكيمة. ومن أهم القرارات المهمة التي اتخذها هذا الملتقى البرلماني هو إدانة العدوان الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني وإدانة الدعم الأميركي المطلق لهذا التوحش الإسرائيلي، وأيضا تم التطرق الى أفضل الوسائل التي يمكننا من خلالها ان نعمل في المستقبل على وضع الخطط والبرامج المناسبة لتطوير الشعوب الآسيوية والأفريقية في المجالات التربوية والتعليمية والزراعية كافة، وفرص العمل وسواها من الأمور الحضارية التي تليق بشأنهم و مستقبلهم”.



وتابع :”بالإضافة الى ذلك كانت فرصة سانحة كي نلتقي بالعديد من الشخصيات الكريمة ومن الفئات الشعبية العزيزة وأن نتشرف بزيارة المرقد المطهر والمبارك للشهيد قائد المقاومة سماحة السيد حسن نصرالله، واليوم نختتم زيارتنا الى لبنان بهذا اللقاء الأخوي الكريم مع دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري المحترم، وعندما إلتقيت بهذه القوى السياسية والفئات الشعبية الكريمة التي تسنى لي ان ألتقي بها خلال هذين اليومين المنصرمين وجدت روحا عالية ومعنويات كريمة تبشر كلها بالمزيد من الإنتصارات والإنجازات التي سوف نشاهدها بإذن الله تعالى في المستقبل القريب”.

وقال :”لا شك أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تؤيد و تبارك أي أمر وقرار يتخذه الإخوة اللبنانيون، ولا شك أن التطورات وسير العملية السياسية الداخلية في لبنان والقرارات التي اتخذت مؤخرا انما تدل على أن الحكمة السياسية هي التي تقول كلمتها في هذا الوطن، ونحن نعتقد تماما أن الشعب اللبناني العزيز الذي يحتفظ بتاريخ ثقافي وحضاري وسياسي يعود الى مئات السنين لا يمكن في أي شكل من الأشكال أن يسمح لأي قوة خارجية أن تتدخل في شؤونه وأن تملي عليه إرادتها، ولا شك أن الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات والاملاءات التي كانت تفرض على هذا البلد الشقيق هذا الزمن قد ولى”.



وأعرب بابائي عن اعتقاده “أن التطورات الآتية سوف تثبت قاطعا بأن السياسات الإملائية التي تفرض إرادتها على الآخرين والأحادية قد انتهت والعالم يسير اليوم الى حالة متوازنة القوى، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما أوتيت من قوة تدافع عن نفسها أولا و تدافع عن المقاومة ثانيا وتقف بصورة معاندة أمام كل المحاولات الاملائية من قبل الآخرين”.