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وزير دفاع باكستان: نقف إلى جانب إيران بكل الوسائل الممكنة في مواجهة العدوان الصهيوني

أكد وزير الدفاع الباكستاني، خواجه آصف، خلال جلسة لمجلس النواب، وقوف بلاده إلى جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل الوسائل الممكنة، في مواجهة العدوان الصهيوني الأخير الذي استهدف منشآت عسكرية داخل الأراضي الإيرانية، وأدى إلى استشهاد عدد من القادة العسكريين.

وشدد آصف على أن الحرب الجارية بين إيران والكيان الصهيوني تمثل تحديًا خطيرًا للمنطقة بأسرها، محذرًا من تداعياتها على العالم الإسلامي. وقال: “إيران جارتنا، وعلاقاتنا بها تمتد لقرون، ومصالحها هي من مصالحنا، وآلامها آلامنا”.

وأضاف أن الكيان الصهيوني لا يستهدف إيران فحسب، بل يشن عدوانًا متواصلاً أيضًا على اليمن وفلسطين، داعيًا إلى وحدة الصف الإسلامي. وأردف: “إذا لم يتحد العالم الإسلامي اليوم وظلّ صامتًا، فإن الدور سيأتي على الجميع”.

المصدر: مواقع