إصابتان وأضرار في مطار “رامون” الصهيوني بعد استهدافه بطائرة مسيّرة يمنية

تعرّض مطار “رامون” في جنوب فلسطين المحتلة،بعد ظهر اليوم الأحد، لهجوم بطائرة مسيّرة أطلقت من اليمن، ما أدى إلى إصابة شخصين وأضرار مادية في المطار وفق احصاءات اولية .

وأفادت وسائل إعلام العدو بأن المسيّرة أصابت بشكل مباشر أحد العنابر داخل المطار، ما دفع سلطات الاحتلال إلى إغلاق المجال الجوي الجنوبي أمام حركة الطائرات .

المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي قال إن” طائرة مُسيّرة أُطلقت من اليمن قبل قليل أصابت صالة الركاب في مطار رامون في وادي عربة. الجيش الإسرائيلي يُجري تحقيقًا في الحادث”.

إذاعة جيش العدو نقلت عن تحقيق عسكري ان”أخطاء خطيرة حالت دون رصد المسيرة اليمنية التي أصابت مطار رامون ، وانها دخلت المجال الجوي ووصلت إلى هدفها دون أن يتم اعتراضها أو اكتشافها”.

سلطة المطارات في كيان العدو اعلنت عن إغلاق المجال الجوي ووقف الرحلات في مطار رامون .

واضافت ان”مسيرة أطلقت من اليمن أصابت قاعة المسافرين القادمين في مطار رامون”.

المصدر: مواقع