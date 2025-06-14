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بزشكيان: استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني سيُقابل بردٍّ أشد من إيران

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن استمرار اعتداءات الكيان الصهيوني سيُقابل بردٍّ أشد من إيران. وشدّد، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس وزراء باكستان، على أن الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية، ينتهك كافة القوانين الدولية.

وقال إن من يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان لا يكتفون بدعم هذه الاعتداءات، بل يشجّعون الكيان الصهيوني على ارتكاب جرائمه اللاإنسانية من خلال تزويده بالسلاح والمعدات.

وأضاف الرئيس الإيراني أن الجمهورية الإسلامية نجحت، بقدراتها الدفاعية، في إسقاط عدد من المعدات التي استخدمها الكيان الصهيوني، رغم أنه كان يُروّج بأنها شبحية ولا يمكن التصدي لها، محذرًا من أن أي تكرار لهذه الاعتداءات سيُواجَه بردٍّ أقسى وأكثر حسمًا من قبل القوات المسلحة الإيرانية.

وأشار إلى أن تنسيق الكيان الصهيوني مع الولايات المتحدة في الاعتداء على الأراضي الإيرانية، في خضم محادثات ومفاوضات جارية، يكشف بوضوح زيف ادعاءات واشنطن، ويؤكد أنها غير صادقة ولا يُعوَّل على التزامها.

من جانبه، أكد رئيس وزراء باكستان دعم حكومته وشعبه الكامل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، واعتبر العدوان الإسرائيلي على إيران انتهاكًا صريحًا لكافة القوانين الدولية، مدينًا بشدة هذا العمل العدائي.

كما قدّم تعازيه في استشهاد عدد من المواطنين والمسؤولين والعلماء الإيرانيين، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني يرتكب هذه الجرائم المنافية لميثاق وقواعد القانون الدولي، مستفيدًا من الحصانة الدولية التي يتمتع بها للأسف.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني استعداد بلاده للتعاون مع إيران في عملية إعادة الحجاج من الديار المقدسة، وطلب من الرئيس نقل تحياته إلى قائد الثورة الإسلامية.

المصدر: وكالة تسنيم