هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا تصيب منشآت حكومية ونووية ونفطية

تبادلت روسيا وأوكرانيا هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ليل أمس السبت، خلفت قتلى وجرحى وتسببت باندلاع حريق بمبنى الحكومة في كييف، كما أصابت منشأة بمحطة زاباروجيا النووية ومصفاة للنفط في كراسنودار.

وقال رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية تيمور تكاتشينكو -صباح اليوم الأحد- إن الحريق اندلع على سطح مبنى الحكومة في منطقة بيشيرسكي في كييف، وأظهرت الصور دخانا كثيفا يتصاعد من المبنى الرئيسي للحكومة الأوكرانية، كما ذكرت “وكالة رويترز” أن الهجوم الروسي تسبب بانقطاع الكهرباء في المدينة.

في الوقت نفسه، أعلن عمدة كييف فيتالي كليتشكو مقتل امرأة وطفل في الهجوم الجوي الروسي على العاصمة، الذي أدى إلى اندلاع حريق على سطح مبنى سكني من 16 طابقا.

وفي منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، أسفرت ضربة جوية روسية عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

ضربة بمحطة زاباروجيا

من ناحية أخرى، قالت الإدارة التي عينتها روسيا في محطة زاباروجيا النووية جنوبي أوكرانيا “إن مسيّرات أوكرانية أصابت سطح مركز تدريب بالمحطة لكنها لم تخلف أضرارا جسيمة أو زيادة في مستويات الإشعاع”.

وأوضحت الإدارة في منشور عبر تليغرام أن الضربة كانت على بعد حوالي 300 متر من وحدة المفاعل النووي.

وكانت القوات الروسية قد سيطرت على هذه المحطة التي توصف بأنها أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا في الأسابيع الأولى من الحرب.

حريق بمصفاة إيلسكي

وفي روسيا، أعلنت إدارة المنطقة الجنوبية اندلاع حريق في مصفاة إيلسكي للنفط في كراسنودار جراء هجوم أوكراني بطائرات مسيرة.

وقالت الإدارة عبر تليغرام “اشتعلت النيران في إحدى وحدات المعالجة، وتم بسرعة إخماد الحريق الذي أتى على عدة أمتار مربعة”، وتابعت “لم تكن هناك إصابات، وتعمل فرق الإطفاء والإنقاذ بالإضافة إلى أجهزة خاصة وأجهزة طوارئ في موقع الحادث، وتم إجلاء موظفي المصفاة إلى مناطق آمنة”.

وتستمر الهجمات الجوية المتبادلة في ظل جمود مساعي التسوية بين البلدين، وإثر فشل محاولات الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقد مفاوضات مباشرة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

المصدر: مواقع إخبارية