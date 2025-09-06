مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم السبت 6-9-2025

خطةٌ عسكريةٌ للجيشْ سُكِبَت على طاولةِ مجلسِ الوزراءْ فوقَ بعضِ الرؤوسِ الحامية، فتمكَّنَت من حِفظِ السلمِ الاهلي وتبديدِ الوهمِ الجَماعي، الذي كان يسيطرُ على مكوناتِ في القرارْ الحكومي، فكانت نتيجةُ الجلسةِ الحكوميةْ بالامسْ بدايةَ انطواءٍ للرياحِ السامَّةِ – كما قال الرئيس نبيه بري..

وما يقولُهُ الواقعُ اليومْ إنَّ إعادةَ ترتيبِ الاولوياتِ وفقَ المصلحةِ الوطنيةِ هي حكمةٌ وليست انكساراً، وما خلصَتْ اليهِ الجلسةُ الحكوميةُ أنَّها اعادت ترتيبَ عناوينِ السلاحِ ضمنَ منطقٍ عقلانيٍ اساسُهُ استراتيجيةُ الامنِ الوطني ومرتكزُهُ اتفاقُ الطائفِ وخطابُ القسم والبيانُ الوزاري ..

هي خطوةٌ تتيحُ الفرصةَ للعودةِ إلى الحكمةِ والعقلِ منعاً من انزلاقِ البلدِ الى المجهولْ، كما قال باسم حزبِ الله الوزيرُ السابقْ محمود قماطي..

أمَّا قولُ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من دارةْ كرامي في بقاع صِفرين، فكان دعوةً الى الحوارِ بين اللبنانيين وتغليبِ مصلحةِ الوطنِ فوقَ كلِ المصالحْ، وتركِ مسألةِ السلاحِ الى نقاشٍ بين اللبنانيين بعيداً عن لغةِ التحدي. مضيفاً أنَّ العدوَ الاسرائيلي الذي ارتكَبَ المجازرَ و مستمرٌ في عدوانِه ضد اهلِنا في الجنوب اللبناني وغزة، سيَبقَى العدوَ الاولَ للامةْ ــ كما قال المفتي دريان ــ ومجرد التفكيرِ بالتطبيعِ معَهُ امرٌ مرفوضٌ نهائياً..

فعسى ان يسمَعَ الجميعُ حُرمَ المفتي على التطبيعْ، فتهدأَ اندفاعاتُ البعضِ وعنترياتُهُ، وتعودَ الحكومةُ الى اولوياتِ العملِ وفقَ الحاجاتِ الوطنيةْ، واساسُها الوحدةُ ضد هذا العدو والاستفادةُ من كلِ قوةٍ وطنيةٍ ممكنةْ لوقفِ اعتداءاتِهِ ودحرِ قواتِهِ من الاراضي اللبنانية وتحريرِ الاسرى واعادةِ الاعمار.. موقف أكد علية رئيس الجمهورية جوزاف عون الذي دعا خلال استقباله وفدا عسكريا اميركا للضغط على اسرائيل للانسحاب من الاراضي المحتلة وتفعيل لجنة وقف اطلاق النار التي تحولت الى عداد لاعتداءات العدو.

عدو لا يعرفُ إلاَّ الهدمَ والتدمير، وكما في لبنان كذلك الحالُ في غزة، التي يسوِّي مبانيها الشاهقةْ بالارضْ، لا لشيء إلاَّ كعاملِ إجرامٍ وتنكيلٍ بالعزيمة الفلسطينيةِ التي باتت تُحرِجُ العالمَ كلَه.

وباسمِ اطفالِ غزةَ ونسائها وكلِ شهدائها المقتَّلين والمجوَّعين تستعرُ التظاهراتُ في عمومِ العالمِ مطالِبةً بوقفِ هذه الابادةِ الجَماعية وجريمةِ الحربِ المرعيةِ اميركيا..

بقلم: علي حايك

تقديم: غادة عساف النمر



المصدر: موقع المنار