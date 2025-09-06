مودي: العلاقات مع الولايات المتحدة لا تزال “إيجابية جداً”

أكد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم السبت، أن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن “إيجابية جداً”، وذلك بعد أن جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب التأكيد على الصداقة الشخصية بينهما، مخففاً من أهمية تصريحات سابقة أشار فيها إلى أن الهند “خسرت” مع تقاربها مع الصين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توتر بين الجانبين، بعد أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية تصل إلى (50%) على الواردات الهندية، متهمة نيودلهي بالمساهمة في استمرار الهجمات الروسية القاتلة في أوكرانيا عبر شراء النفط الروسي.

ورغم ذلك، يتمتع كل من ترامب ومودي، وهما سياسيان يمينيان شعبويان، بروابط متينة منذ الولاية الأولى للرئيس الأميركي.

وكتب مودي عبر منصة “إكس”: “أقدر بعمق مشاعر الرئيس ترامب وتقييمه الإيجابي لروابطنا وأشاطره الرأي بهذا الخصوص”، مضيفاً أن الهند والولايات المتحدة تربطهما “شراكة استراتيجية شاملة إيجابية جداً تتطلع إلى المستقبل”.

وفي وقت سابق، قال ترامب للصحافيين: “الصداقة مع مودي ستبقى على الدوام”، وأضاف: “العلاقات بين الهند والولايات المتحدة مميزة، ولا داعي للقلق”.

وكان مودي قد زار الصين الأسبوع الماضي لحضور قمة منظمة شنغهاي للتعاون، في أول زيارة له إلى هذا البلد منذ سبع سنوات، ما يشير إلى تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين الكبيرين في آسيا.

وبدا ترامب مستاءً من موقف نيودلهي، مؤكداً أنه كان وراء وقف المواجهة العسكرية الأخيرة بين باكستان والهند حول كشمير في أيار/مايو، والتي كانت الأخطر منذ عقود بين البلدين المسلحين نووياً.

من جانبها، تنفي الهند أن تكون حصلت وساطة من أي طرف خارجي في قضية كشمير.

المصدر: أ.ف.ب.