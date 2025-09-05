انعقاد جلسة الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الجمهورية.. وانسحاب الوزراء الشيعة

التأم مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الجمعة في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس الحكومة نواف سلام.

وسيتم في الجلسة عرض خطة الجيش لما يسمى حصر السلاح ويبحث المجلس في جدول أعمال من اربعة بنود ذات طابع مالي وبيئي.

وافادت مراسلة المنار عن انسحاب وزراء الثنائي الوطني ثم الوزير فادي مكي من الجلسة التي فقدت ميثاقيتها بذلك. واشارت المراسلة الى ان الاتصالات لا تزال جارية. وجاء الانسحاب بعد توجه الحكومة لبدء نقاش خطة الجيش لأنهم لن يناقشوا قرارات حكومية لم تؤخذ وفق الميثاقية. وكان هؤلاء الوزراء قد حضروا الجلسة للمشاركة في البنود الحياتية التي تهم المواطن.

وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحثا في المستجدات.