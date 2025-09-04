وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان في اليمن: كل قطرة من دماء الشهداء ستشعل نارًا في خاصرة المعتدي

هنأ وزير الدفاع اليمني اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الأركان اللواء الركن محمد الغماري، الرئيس المشاط بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدين أن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليست مجرد حكايات تاريخية، بل تمثل دستورًا للجهاد والتضحية.

وأشار المسؤولان إلى أن المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن والأمة ليست تحديًا عابرًا، بل معركة مصيرية بين الحق والباطل، مؤكدين أن اليمن قد هيأ جيشًا جاهزًا لكل عدو غادر، قائمًا على المبادئ الدينية والوطنية، ولن يغير موقفه الثابت تجاه قضايا الأمة ودعم إخوانه في غزة مهما كانت التضحيات.

وتطرق وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان إلى شهداء حكومة التغيير والبناء، مؤكدين أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن كل قطرة منها ستشعل نارًا في خاصرة المعتدي، مشددين على أن الأعداء يواجهون جيلاً نشأ على القرآن وحب الشهادة.

كما أكد المسؤولان للرئيس المشاط أن اليمن سائر على درب السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، وأن راية “الله أكبر” ستظل مرفوعة على أرض الوطن ومقدسات الأمة، مهما كانت التضحيات.

المصدر: المسيرة نت