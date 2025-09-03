الخميس   
   04 09 2025   
   11 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    مدارس السوق في النبطية جنوب لبنان

    تطور ملحوظ في اساليب عمل نقابة مدارس السوق في لبنان.

    تقرير: علي شبيب

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    مكتبة الاعارة تستعد لانطلاقة العام الدراسي الجديد

    مكتبة الاعارة تستعد لانطلاقة العام الدراسي الجديد

    ضمن سلسلة “عصا موسى”.. القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات الاحتلال في جباليا

    ضمن سلسلة “عصا موسى”.. القسام تعرض مشاهد من استهداف آليات الاحتلال في جباليا

    في مجلس النواب..دعوات لتحمّل المسؤولية ومناقشة مشاريع قوانين مؤجلة

    في مجلس النواب..دعوات لتحمّل المسؤولية ومناقشة مشاريع قوانين مؤجلة