الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 20:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس عون: للاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في العلوم والتكنولوجيا

      قال رئيس الجمهورية اللبنانية، جوزاف عون، خلال استقباله الأربعاء المديرة العامة لمنظمة “الأونيسكو” أودري أزوليه، إن “لبنان، بتاريخه العريق وتنوعه الثقافي، يشكّل جسرًا حضاريًا بين الشرق والغرب”، مشيرًا إلى أن “لبنان ملتزم بالعمل مع منظمة الأونيسكو لحماية التراث الثقافي والحفاظ على المواقع الأثرية اللبنانية المدرجة على قائمة التراث العالمي”.

      وشكر عون أزوليه على “دعمها الدائم للبنان منذ تسلّمها مسؤولياتها في منظمة الأونيسكو، وللمشاريع التي نفذتها المنظمة وتلك التي تنوي تنفيذها، لا سيما إعادة تأهيل التياترو الكبير في الوسط التجاري ومحطة القطار في مار مخايل”، ونوّه “بالدور الرائد لمنظمة الأونيسكو في مجال التعليم، خصوصًا في ظل التحديات التي يواجهها قطاع التعليم اللبناني”.

      وأشار الرئيس عون إلى “أهمية الاستثمار في الشباب اللبناني وتنمية قدراتهم في مجالي العلوم والتكنولوجيا”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

      مواضيع ذات صلة

      دعوى في ميشيغن ضد توم براك بتهمة الإساءة لكرامة اللبنانيين

      دعوى في ميشيغن ضد توم براك بتهمة الإساءة لكرامة اللبنانيين

      “اللقاء القومي”: لمواجهة العدو الإسرائيلي لا فرض الإملاءات الأميركية على شعبنا

      “اللقاء القومي”: لمواجهة العدو الإسرائيلي لا فرض الإملاءات الأميركية على شعبنا

      “الريجي”: مداهمات وضبط مصنوعات مهرّبة وورش لتزوير المعسّل

      “الريجي”: مداهمات وضبط مصنوعات مهرّبة وورش لتزوير المعسّل