انتهاء أعمال الربط الإلكتروني بين وزارتي المال والعمل

أعلنت وزارة المال في لبنان، في بيان لها يوم الأربعاء، عن “انتهاء أعمال الربط الإلكتروني بينها وبين وزارة العمل، حيث باتت كل القيود المحاسبية الخاصة بوزارة العمل موصولة إلكترونيًا (Online) في وزارة المال، على أن تليها في المرحلة الثانية وزارة العدل”.

وأشار البيان إلى أن “هذه الخطوة تأتي كبداية للإجراءات التحديثية والتطويرية التي تقوم بها وزارة المال، بالتعاون مع سائر الوزارات والمؤسسات، على طريق إنجاز عملية الرقمنة الشاملة، التي تعمل عليها في مجالات المكننة والأنظمة الإلكترونية، بما يخدم أمن المراسلات ويخفف أعباء جمّة عن المواطنين”.

من جهة ثانية، استقبل وزير المال ياسين جابر وفدًا من الهيئة الإدارية لجمعية المقاصد، برئاسة الدكتور مازن شربجي.

وعرض جابر “الرؤية المالية لوزارة المال والإجراءات التي تتخذها ضمن خطة الإصلاح الحكومي”، كما تناول “أهمية القوانين التي أُقرّت والداعمة للخطة”، متطرقًا إلى “مشروع موازنة عام 2026، التي جاءت متوازنة من دون تسجيل عجز، كما موازنات الأعوام السابقة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام