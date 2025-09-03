الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 19:25
    لبنان

    غارات إسرائيلية تستهدف بلدات جنوبية وتخلف 4 شهداء وجريحين

      شنّت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان، ما أدى إلى ارتقاء 4 شهداء وإصابة طفلين بجروح.

      فقد استُهدف منزل في منطقة “شعب القلب” بأطراف بلدة شبعا، وأدى القصف إلى استشهاد مواطن وإصابة طفلين بجروح متفاوتة، بحسب ما أفاد مراسل المنار.

      وأشار مراسلنا إلى أنه في بلدة ياطر، استشهد مواطن آخر إثر غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارته.

      وأغار الطيران المسيَّر التابع للاحتلال الإسرائيلي على أطراف بلدة الطيبة، ما أسفر عن ارتقاء شهيد ثالث. كما تعرضت أطراف بلدة كفرشوبا لرشقات رشاشة أطلقها موقع العدو في رويسات العلم،.

      هذا وأغارت الطائرات الحربية على مبنى وعدد من المحال التجارية بين بلدتي الزرارية والخرايب، ما أدى إلى ارتقاء شهيد رابع.

      المصدر: موقع المنار

