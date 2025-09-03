الأربعاء   
   03 09 2025   
   10 ربيع الأول 1447   
   بيروت 16:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    شهيدٌ برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة

      أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، استشهاد شاب متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

      وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الشاب محمد جمال عمر مدني (25 عاماً) أصيب برصاص الاحتلال الحي في يده، ونُقل إلى المستشفى حيث أُعلن استشهاده متأثرا بإصابته.

      وكانت قوات إسرائيلية خاصة قد تسللت إلى مخيم بلاطة بمركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وحاصرت أحد المنازل، وسط اقتحام المزيد من التعزيزات، وانتشار في أزقة المخيم، وإطلاق للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت الشاب مجاهد خديش عقب محاصرة منزله داخل المخيم.

      المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      ‫‫القوات اليمنية: عملياتنا مستمرة بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة حتى وقف العدو الصهيوني عدوانه على غزة

      ‫‫القوات اليمنية: عملياتنا مستمرة بوتيرة متصاعدة خلال المرحلة القادمة حتى وقف العدو الصهيوني عدوانه على غزة

      بالفيديو | كتائب المجاهدين تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال الصهيوني جنوب حي الزيتون

      بالفيديو | كتائب المجاهدين تقصف تجمعاً لجنود الاحتلال الصهيوني جنوب حي الزيتون

      المكتب الإعلامي الحكومي: 1100 شهيد في غزة نتيجة تفجير أكثر من 100 روبوت في الأحياء السكنية

      المكتب الإعلامي الحكومي: 1100 شهيد في غزة نتيجة تفجير أكثر من 100 روبوت في الأحياء السكنية