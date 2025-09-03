رئاسة مجلس الوزراء اللبناني تضيف بنودًا عاجلة على جدول أعمال جلسة الجمعة

أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في لبنان أنه، إلحاقًا بجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل، ونظرًا لضرورة عرض بعض المواضيع الملحة والمستعجلة، تم إضافة عدد من البنود على جدول الأعمال.

وتشمل البنود الجديدة:

عرض وزارة البيئة موضوع التوقف عن استكمال تصدير المواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني.

عرض وزارة المالية دفع المنحة المالية للعسكريين عن شهر آب.

طلب وزارة الطاقة والمياه الموافقة على عقد الاتفاق الرضائي الموقع بين الوزارة ومؤسسة البترول الكويتية للتجارة.

طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يهدف إلى إبرام اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير لتقييم مشروع الطاقة المتجددة، بقيمة 250 مليون دولار.

المصدر: موقع المنار