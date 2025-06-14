لبنان

الشيخ عبد الرزاق: نشيد بموقف إيران المشرف وندعو إلى وحدة الأمة والتحرر من التبعية

أشاد رئيس جمعية “الإصلاح والوحدة”، الشيخ الدكتور ماهر عبد الرزاق، في بيان، بموقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، واصفًا إياه بـ”المشرف لكل شرفاء الأمة، والمزلزل للكيان الصهيوني ولأنظمة الظلم والخيانة”.

ودعا الشيخ عبد الرزاق حكام وملوك العرب إلى اغتنام الفرصة الحالية للتحرر من “نظام العبودية والولاء للأمريكي والصهيوني”، وقال: “الفرصة متاحة لكم اليوم كي تنفضوا غبار التبعية ودفع الجزية للأمريكيين. تعلّموا من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومن صمود أهل غزة، الكرامة والشجاعة”.

وأكد أن “إيران اليوم تقف في وجه العالم الظالم، وتتصدى للكيان الغاصب بالصواريخ التي تبث الرعب والدمار على كل أراضي الاحتلال، دفاعًا عن فلسطين وأهل غزة المظلومين”.

وأضاف: “المعركة الحالية هي معركة الحق ضد الباطل، والإيمان ضد الكفر، والعدل ضد الظلم”، داعيًا الجميع إلى “الوقوف إلى جانب الحق والإيمان والعدل”.

وختم الشيخ عبد الرزاق بيانه بالقول: “إذا أردتم معرفة الحق، فانظروا إلى فرحة أهل غزة وصمود شرفاء الأمة، وتيقنوا بأن الجمهورية الإسلامية اليوم تمثّل جبهة الحق في مواجهة الباطل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام