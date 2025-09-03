ماكرون: منع واشنطن مشاركة الفلسطينيين بالأمم المتحدة غير مقبول

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنّ قرار الولايات المتحدة رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة “غير مقبول”.

وقال ماكرون إنّ مشاركة الفلسطينيين في اجتماعات الأمم المتحدة “حق مشروع لا يجوز مصادرته”، داعياً الإدارة الأميركية إلى التراجع عن قرارها والسماح بحضور الوفد الفلسطيني.

وفي السياق، شدد ماكرون على أنّ الاعتراف بدولة فلسطين “لن يقف بوجهه أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي”.

من جهتها، جدّدت واشنطن معارضتها أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية، إذ أعرب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في اتصال مع نظيره الفرنسي جون نويل بارو، عن رفض الإدارة الأميركية لأي خطوة في هذا الاتجاه.

المصدر: مواقع اخبارية