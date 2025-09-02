ليبيا: سيارة مفخخة تستهدف معسكر “اللواء 444 قتال” في بني وليد

أعلن اللواء 444 قتال التابع لرئاسة أركان الجيش الليبي، يوم الثلاثاء، عن “تعرض محيط معسكره في مدينة بني وليد لهجوم إرهابي نفذه انتحاري عبر سيارة مفخخة”.

وأوضح اللواء في بيان له أن “الانتحاري أقدم على تفجير نفسه بالسيارة أمام المعسكر”، لافتًا إلى أن “قواته تمكنت من السيطرة على الموقف في لحظاته الأولى، دون تسجيل أي خسائر أو خروق في صفوف القوة”.

وأكد البيان أن “هذه الأعمال التي تنفذها أيادي الإرهاب الجبانة لن تنال من عزيمتنا، ولن تزيدنا إلا إصرارًا على مطاردة أوكار الإرهاب واقتلاعها من جذورها”، مضيفًا أن “المعسكر يواصل مهامه بكامل الجاهزية”.

وأشار اللواء إلى أن “التحقيقات انطلقت فور وقوع التفجير”، مؤكدًا “التزامه بمواصلة أداء واجبه في حماية الوطن وملاحقة كل من يهدد أمن واستقرار ليبيا”.

المصدر: روسيا اليوم