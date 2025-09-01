الثلاثاء   
   02 09 2025   
   9 ربيع الأول 1447   
   بيروت 00:16
    دولي

    “العفو الدولية”: أسطول “الصمود العالمي” تضامن قوي مع الفلسطينيين

      قالت “منظمة العفو الدولية” إن “أسطول الصمود العالمي يُعبّر عن تضامن قوي مع الفلسطينيين الذين يكافحون تحت الحصار والإبادة في قطاع غزة”.

      وأضافت المنظمة، في بيانٍ صادر يوم الإثنين، أنه “يجب على إسرائيل السماح لأسطول الصمود العالمي بتنفيذ مهمته السلمية بأمان”.

      وقد غادرت نحو 20 سفينة المدينة الإسبانية، يوم الأحد، بهدف فتح ممر إنساني ووضع حد للإبادة المتواصلة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قِبل العدو الإسرائيلي في غزة، ويُتوقّع أن يصل الأسطول إلى غزة في منتصف الشهر الجاري.

      ويأتي ذلك بعدما منع العدو الإسرائيلي محاولتين سابقتين للناشطين لإيصال مساعدات بحرًا إلى القطاع الفلسطيني، في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام 2025.

      المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

