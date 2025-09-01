آلاف سائقي الشاحنات يضربون في البوسنة احتجاجاً على قيود أوروبية

توقّف أكثر من 6 آلاف سائق شاحنة عن العمل في البوسنة يوم الإثنين، ما يهدّد سلاسل الإمداد في البلاد، وذلك احتجاجاً على قواعد تقيد تنقلهم داخل الاتحاد الأوروبي.

وقال فيليبور بيوليتش، منسق جمعية سائقي الشاحنات “كونزورسيوم بي إتش”، لوسائل الإعلام إن “سلاسل التوريد توقفت على كامل أراضي البوسنة والهرسك”، مشيراً إلى أن الشبكة التي يمثلها تتحكم في “93% من تدفقات البضائع” في البلاد.

وأضاف أن نحو 200 شاحنة كان من المفترض أن تدخل اليوم إلى ساراييفو لتسليم 4 آلاف طن من البضائع، “لكنها لن تدخل”.

وأوضح بيوليتش أن تأثير الإضراب لن يكون فورياً في العاصمة، لكنه حذّر من اضطرابات محتملة في حال استمرار التحرك، قائلاً: “بمجرد توقف سلاسل الإمداد، سيشعر بذلك كل مواطن في كل مدينة (…) نأمل أن تبدأ الوزارات بالتحرك اعتباراً من اليوم”.

ويطالب السائقون، الذين يراوح عددهم في البلاد بين 15 و18 ألفاً، الحكومة بالتفاوض مع الاتحاد الأوروبي لتعديل قاعدة لا تسمح لهم بالبقاء في أراضي الاتحاد لأكثر من 90 يوماً خلال فترة 180 يوماً. ويعتبرون هذه القاعدة تمييزية، ويطالبون إما بإعفائهم منها أو باحتساب فترة وجودهم بالساعات وليس بالأيام.

ويُعد الاتحاد الأوروبي، الذي تطمح البوسنة للانضمام إليه، الشريك التجاري الأكبر للبلاد، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبادلات التجارية مع دول الاتحاد 22.9 مليار يورو في 2024، وفقاً لوكالة الإحصاء البوسنية.

وتسبب الإضراب في تباطؤ كبير لحركة المرور عند مداخل عدد من المدن، لا سيما العاصمة ساراييفو، وفق جمعية السيارات المحلية “بيهامك”.

كما أُغلقت الطرق أمام الشاحنات عند نحو عشرة معابر حدودية، غالبيتها على الحدود مع كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: أ.ف.ب