لجان المقاومة في فلسطين تنعى الشهيد القائد اليمني أحمد غالب الرهوي وعدداً من الوزراء اليمنيين

أصدرت لجان المقاومة في فلسطين وذراعها العسكري، ألوية الناصر صلاح الدين، بيان نعي تنعى فيه الشهيد القائد اليمني الكبير أحمد غالب الرهوي، رئيس الوزراء اليمني، الذي ارتقى مع عدد من الوزراء اليمنيين في قصف صهيوني غادر يوم الخميس الماضي، وذلك في إطار ما وصفته “معركة الشرف والكرامة” التي يخوضها أحرار الأمة دفاعاً عن القدس ومسجدها الأقصى.

وأكدت اللجان في بيانها أنّها تنعى هذه “الكوكبة الطاهرة المؤمنة من القادة اليمنيين الكبار”، متقدمة بخالص التعازي والتبريكات من أهل الإيمان والجهاد في اليمن العروبة والإسلام، وعلى رأسهم القائد الكبير السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. وأشارت إلى أن “هذه الدماء الطاهرة الزكية ستكون سبباً في زوال كيان الإرهاب والإبادة الصهيوني قريباً بإذن الله”.

وشددت لجان المقاومة على أن سياسة الاغتيالات لن تزيد أبناء اليمن إلا إصراراً على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة حتى اجتثاث هذا الكيان الفاشي وتطهير الأرض من دنس الغاصبين الصهاينة.

وأضاف البيان أنّ “الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة لن ينسى تضحيات الشعب اليمني، وستظل دماء اليمنيين الأطهار منارة وديناً في أعناقنا، وسيأتي اليوم الذي ترفع فيه صور هؤلاء القادة على أسوار ومآذن القدس”.

وختمت اللجان بيانها بالتأكيد على الثبات والمقاومة في وجه الاحتلال الصهيوني، مشددة على أن دماء الشهداء لن تذهب سدى، بل ستبقى نوراً ونهجاً للمقاومة.

المصدر: موقع المنار