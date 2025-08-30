استشهاد مراسل المنار السابق في اليمن الوزير هاشم شرف الدين

استشهد مراسل المنار السابق في اليمن، وزير الإعلام اليمني هاشم شرف الدين، في العدوان الصهيوني الغادر الذي استهدف رئيس حكومة “التغيير والبناء” أحمد الرهوي وعددًا من الوزراء.

وفي السياق، تقدمت المجموعة اللبنانية للإعلام (قناة المنار وإذاعة النور) من قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والشعب اليمني بالتبريك والعزاء باستشهاد ثلة من المسؤولين على رأسهم رئيس الحكومة أحمد الرهوي برفقة ثلة من الوزراء.

وقالت “المجموعة اللبنانية للإعلام” في بيان لها مساء السبت “من الشهداء وزير الإعلام هاشم شرف الدين الذي عمل مراسلًا للمنار ومديرًا لمكتبها في اليمن”، وأضافت “ندين هذا العدوان الصهيوني الغاشم باستهداف رئاسة الحكومة اليمنية ومجموعة من وزرائها”، وتابعت “هذا دأب العدو المتغطرس المرعي والمؤيد من الادارة الاميركية”.

وأشارت المجموعة اللبنانية للإعلام الى ان “أهل اليمن أثبتوا في مناصرتهم لغزة أنهم خير نصير للمضطهدين في وقت عزّ فيه الناصر”.

وكانت رئاسة الجمهورية اليمنية قد أعلنت في وقت سابق السبت استشهاد الرهوي، وعدد من رفاقه من الوزراء جراء العدوان الصهيوني الغادر.

المصدر: موقع المنار